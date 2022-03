Powiat malborski. Uchodźcy z Ukrainy będą potrzebować mieszkań, ubezpieczenia zdrowotnego, pracy i opieki nad dziećmi. Na co mogą liczyć?

Jak odnaleźć się w obcym kraju, nawet jeśli już przed przekroczeniem granicy ukraińsko-polskiej wiadomo, że spotka się przyjaciół? Na zdjęciach w mediach widzimy głównie kobiety z dziećmi, ale i osoby starsze, które uciekają przed wojną. Młodsi mężczyźni zostają bronić ojczyzny przed najeźdźcą. Są też takie ukraińskie rodziny, której część członków pracuje już w Polsce, a teraz, w związku ze zbrojnym konfliktem, sprowadzają tu bliskich, często w trosce o ich życie.

Dla nich ważne jest, by dotrzeć bezpiecznie i znaleźć dach nad głową. A co potem? Na dzisiaj trudno przewidzieć, ile potrwa wojenna rzeczywistość na Ukrainie. A przecież trzeba będzie opłacić rachunki, mieć za co nakarmić dzieci. A co z opieką medyczną? Sprawdzamy, na co mogą liczyć osoby, które szukają u nas schronienia.