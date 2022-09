Powiat malborski. Upadek z rusztowania w Starym Polu, ulatniający się gaz w Tragaminie. Tygodniowy raport KP PSP Malbork

Komenda Powiatowa PSP w Malborku odnotowała w ubiegłym tygodniu 8 miejscowych zagrożeń i 1 pożar. W piątkowy poranek (23 września) pomoc strażaków była potrzebna przy ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu, skąd dotarła informacja o upadku dwóch osób z rusztowania.

- Po dojeździe zastępów do miejsca zdarzenia zastano dwóch mężczyzn poszkodowanych po upadku z rusztowania o wysokości około 7 m. Jeden z nich samodzielnie zszedł z konstrukcji. Drugi, który znajdował się na najniższej kondygnacji rusztowania na wysokości około 2 m nad ziemią, skarżył się na ból klatki piersiowej – informuje KP PSP Malbork.

Strażacy sprowadzili mężczyznę na dół na desce ratowniczej i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł go do szpitala. Jak informuje PSP, drugi z mężczyzn odmówił transportu do lecznicy.

Jednym z miejscowych zagrożeń z ubiegłego tygodnia był też ulatniający się gaz w budynku wielorodzinnym w Tragaminie, w miniony poniedziałek (19 września). Po dojeździe strażacy zastali lokatora mieszkania zgłaszającego wyciek gazu z butli.