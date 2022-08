Powiat malborski. Wypadki w Mątowach Wlk. i Trępnowach. Tygodniowy raport KP PSP Malbork

W sobotnie przedpołudnie (30 lipca) w Mątowach Wielkich (gm. Miłoradz) audi A4 uderzyło w drzewo. Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku przyjął zgłoszenie o godz. 10.31.

Samochód znajdował się na poboczu drogi, na lewym boku. Przód wraz z przedziałem pasażerskim był mocno zdeformowany w wyniku uderzenia w drzewo, silnik wypadł z auta. Ratownicy mieli utrudniony dostęp do kierowcy, który jechał sam.

Działania strażaków polegały na stabilizacji pojazdu. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonano dostęp do osoby znajdującej się w pojeździe, udzielono pomocy medycznej, wyniesiono z samochodu i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Około 30-letni mężczyzna był nieprzytomny. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało go do szpitala w Gdańsku.

Działania służb na miejscu zdarzenia trwały ponad trzy godziny.

W ubiegłym tygodniu doszło też do zdarzenia drogowego w Trępnowach (gm. Nowy Staw). 26 lipca po godz. 9.30 samochód kia picanto uderzył w drzewo, odbił się i zatrzymał na środku drogi, blokując przejazd w obu kierunkach.

Kierujący autem początkowo odmówił pomocy medycznej, ale ostatecznie została mu udzielona przez strażaków. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W działaniach ze strony straży pożarnej brały udział po jednym zastępie z JRG Malbork, OSP Nowy Staw i OSP Miłoradz.