Powiat malborski. Zboże było zagrożone, na szczęście strażacy szybko ugasili trawę. Tygodniowy raport KP PSP Malbork

Pasażerka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. W tym czasie kierowca cały czas pozostawał pod opieką strażaków. Na miejsce dotarł drugi ZRM, ale zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania służb ratowniczych trwały około 4,5 godziny.

- Ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do kobiety znajdującej się w pojeździe osobowym poprzez usunięcie boku pojazdu – informuje KP PSP Malbork.

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, najgroźniejszym zdarzeniem był wypadek, do którego doszło 21 lipca na ul. Gdańskiej w Nowym Stawie . Ford mondeo zderzył się czołowo z ciężarówką scania przewożącą zboże. Ucierpieli kierowca osobówki i jego pasażerka. Kobieta była uwięziona w samochodzie.

Co do pożarów, raz paliły się śmieci, a czterokrotnie – trawy. Groźnie wyglądała sytuacja w Bystrzu w gminie Miłoradz, gdzie 21 lipca przed południem paliła się sucha trawa na obszarze o powierzchni ok. 150 m kw. Tylko około 5 metrów obok znajdowało się pole ze zbożem na pniu.

Działania strażaków polegały na podaniu dwóch prądów wody na palącą się trawę, a po ugaszeniu pożaru – na kontroli pola pszenicy znajdującego się w pobliżu. Następnie na kontroli pogorzeliska. Działania, w których wzięły udział 2 zastępy z OSP Kończewice i 1 zastęp z OSP Miłoradz, trwały 45 minut.