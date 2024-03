Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Malborku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

171 parkrun „Zamek w Malborku”, który odbył się w sobotni poranek (9 marca) na bulwarze nad Nogatem, przebiegał pod hasłem Dnia Kobiet. Nie mogło więc zabraknąć akcentów nawiązujących do święta pań.

W 19 kolejce IV ligi pomorskiej Grom Nowy Staw i Pomezania Malbork dorzuciły do swojego dorobku po jednym punkcie. Niewiele brakowało, by nowostawianie odprawili z kwitkiem Bałtyk Gdynia. Z kolei malborczycy w końcówce uratowali remis w meczu ze Spartą Sycewice walczącą o utrzymanie.

Kabaret Koń Polski wystąpił w piątkowy wieczór (8 marca) w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Była to propozycja przygotowana przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji na Dzień Kobiet.

Zakończyła się kontrola trzyosobowego zespołu Komisji Rewizyjnej, który prześledził cały proces realizacji placu zabaw nad Nogatem w Malborku. Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł i od otwarcia w sierpniu 2023 r. budzi wiele emocji. Badający to miejskie zadanie radni stwierdzili, że sprawie powinno przyjrzeć się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Skąd ten pomysł, tłumaczy radny Dariusz Rowiński, przewodniczący zespołu i Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta.

Za prawie 800 tys. zł gmina Stare Pole rozbuduje żłobek. W przetargu, który właśnie rozstrzygnięto, o to zlecenie starały się cztery firmy. Dzięki inwestycji od września br. do placówki będzie można przyjąć o 10 dzieci więcej.

Takiego tłumu na wykładzie w Muzeum Miasta Malborka jeszcze nie było. W czwartek (7 marca) Olaf Popkiewicz w barwny sposób opowiedział o oblężeniu ówczesnego Marienburga zimą 1945 roku przez Armię Czerwoną. Zainteresowanie było tak duże, że część słuchaczy na stojąco wytrwała blisko dwie godziny na korytarzu.

Urząd Miasta poinformował w piątek (8 marca) o planowanym czyszczeniu ulic. Nie po to, by się tym chwalić, ale by mieszkańcy nie zostawiali samochodów wzdłuż jezdni, bo zamiatarka zbiera piasek i wszystkie nieczystości, które po zimie zostały przy krawężniku.