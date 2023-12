Prasówka 11.12.2023 Malbork. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Malborka

Lechia Gdańsk wygrała z Chrobrym Głogów 1:0 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi, który został rozegrany na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To spotkanie obejrzało ponad cztery tysiące widzów. Byliście na meczu Lechii Gdańsk z Chrobrym Głogów? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Zobaczcie jak kibice Lechii zadymili boisko, przez co mecz był przerwany na blisko 25 minut.