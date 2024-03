Prasówka Malbork 12.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Malborku nie minęło Cię nic ważnego

Na jednym z płotów w dzielnicy Wielbark ktoś zamalował banery dwóch kandydatów Prawa i Sprawiedliwości startujących w zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych. To okazja, by przypomnieć, że za niszczenie materiałów wyborczych grożą kary.

Mieszkańcy Malborka – w wieku 20 i 41 lat – zostali w ostatnim czasie zatrzymani z narkotykami. Jak informuje policja, jeden z nich ukrył środki odurzające m.in. w bieliźnie. Drugi - co wykazały badania – prowadził samochód, będąc pod wpływem narkotyków.

Miała być atrakcja dla całych rodzin, a jest problem. Wyposażenie placu zabaw w Malborku oddanego do użytku w sierpniu 2023 r. bardzo szybko zostało zniszczone. Radni z Komisji Rewizyjnej kontrolujący inwestycję za ponad 8 mln zł chcą, by zbadało ją CBA. "To pierwszy tak niekompetentny protokół" – uważa wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk.

17 miejscowych zagrożeń, 7 pożarów i 1 alarm fałszywy odnotowała Komenda Powiatowa PSP w Malborku. Wiele interwencji nadal dotyczyło wypompowywania wody z piwnic, już pojawiają się też pożary traw. Ciekawostką jest akcja na jednej ze stacji paliw, gdzie strażacy musieli wypuścić ludzi z toalety.