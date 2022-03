Prasówka Malbork 15.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Malborku nie minęło Cię nic ważnego

W Malborku trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas. Jeden z rodziców pyta: dlaczego nie mogę złożyć dokumentów tylko elektronicznie? Szkoda czasu i papieru na drukowanie wniosku. Czy Urząd Miasta przymierza się do zmian w procesie naboru dzieci do swoich placówek?