Prasówka Malbork 2.08.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Malborku nie minęło Cię nic ważnego

Malborczycy w czwartkowy wieczór, 1 sierpnia, podczas oficjalnych obchodów i części historyczno-muzycznej uczcili pamięć powstańców warszawskich, którzy podjęli walkę z okupantem, i pozostałych mieszkańców stolicy, którzy byli przez niego ciemiężeni i mordowani. To już 80 rocznica godziny „W”.

Miasto w tym roku liczy na 7 mln zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Gdyby jednak udało się sprzedać wszystkie miejskie nieruchomości wystawione na sprzedaż, to do października kasa miasta wzbogaciłaby się o ok. 30 mln zł.