Prasówka Malbork 31.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Malborku nie minęło Cię nic ważnego

Kocie przedszkole tak się rozrosło, że Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks z trudem przyjmuje nowe maluchy. Tylko w ostatnich tygodniach trzeba było zaopiekować się blisko 20 nowymi kociętami. Kto chciałby stać się przyjacielem puchatego czworonoga, teraz ma na to dużą szansę.

Malbork od Tczewa dzieli raptem 20 kilometrów i Wisła. Czy to sprawi, że burmistrz Marek Charzewski nawiąże bliższe relacje z prezydentem Łukaszem Brządkowskim? Malborczycy... już tam są, wszak wielu z nich dojeżdża do pracy do tczewskich firm.