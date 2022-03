Prasówka Malbork 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Malborku nie minęło Cię nic ważnego

Gdyby temperaturę dyskusji o wodzie w Malborku wykorzystać do jej podgrzania, na pewno wyszedłby wrzątek. Mieszkańcy skarżą się na wszystko: smak, zapach, kolor, osady, zapychanie filtrów. Ale inni cieszą się z jej dobrej jakości. Jak się okazało, to, co obecnie leci z kranów, to woda z epoki sprzed stacji uzdatniania. Parę lat temu był to uznany powszechnie przez malborczyków cud-miód, malina, że tylko zamykać się w butelce i wysyłać w świat. Skąd te rozbieżne opinie?