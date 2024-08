Prasówka z lipca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Malborku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Malborka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mateusz Biskup z Lisewa Malborskiego brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Paryżu”?

Przegląd lipca 2024 w Malborku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mateusz Biskup z Lisewa Malborskiego brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Paryżu Dla Mateusza Biskupa, wioślarza pochodzącego z Lisewa Malb., jest to już trzeci star w igrzyskach olimpijskich. Dzień 31 lipca 2024 roku zapamięta na całe życie. Z czwórką podwójną został brązowym medalistą IO w Paryżu. 📢 Trwa XXI Grand Prix Malborka w Piłce Siatkowej Plażowej. Rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem Na Kąpielisku Miejskim w Malborku we wtorek (30 lipca) odbył się drugi turniej w ramach XXI Grand Prix Malborka w Piłce Siatkowej Plażowej. Frekwencja znów dopisała. Tym razem udział wzięło 14 par. 📢 Włosi z Eurofighterami kończą swoją misję w Malborku. Pomagali strzec nieba na wschodniej flance NATO Włoski kontyngent z czterema Eurofighterami Typhoon zakończył swoją natowską misję w Polsce. W poniedziałek (29 lipca) na lotnisku 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy, którzy stacjonowali tu od około połowy lutego.

Prasówka sierpień Malbork: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Malborka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co z przebudową drogi krajowej nr 22 w Malborku? Trasa wybudowana w PRL zaczyna przypominać komunikacyjny skansen Trwa przebudowa drogi krajowej nr 22 w okolicach Malborka. Wkrótce dojazd od strony Tczewa i wyjazd w kierunku Elbląga będzie gotowy. Tylko w granicach miasta nic się nie dzieje. Mieszkańcy dopytują, co się stało, że nie ma zapowiadanego od paru lat remontu.

📢 Spotkanie byłych juniorów Nogatu Malbork. Sentymentalna gierka na stadionie przy Parkowej Dawni juniorzy sekcji piłkarskiej Nogatu Malbork znów spotkali się, by pobiegać za futbolówką. W piątkowy wieczór (27 lipca) mogli sobie przypomnieć, jak to było około 35 lat temu. 📢 Kolej w pruskim stylu. Sieć wyznaczona w XIX wieku służy pasażerom do dzisiejszych czasów, czego można dowiedzieć się na wystawie w Malborku Współcześnie emocje rozpala 10 kolejowych „szprych”. Jedną z nich można byłoby pomknąć z Pomorza do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wciąż nie wiadomo, czy zostanie tylko nakreśloną na mapie kreską. Tymczasem w połowie XIX wieku w rok powstał 160-kilometrowy odcinek z Bydgoszczy do Gdańska, będący częścią Pruskiej Kolei Wschodniej. W Malborku przypomniano historię inwestycji, z której podróżni korzystają do dzisiaj.

📢 Aldi w Malborku. Coraz bliżej otwarcia nowego marketu. Budynek stoi, trwają prace wykończeniowe Już niedługo w Malborku zostanie otwarty kolejny market. Przy ulicy Sucharskiego kończy się budowa sklepu wielkopowierzchniowego znanej niemieckiej sieci.

📢 Wypadek na DK 22 w gminie Miłoradz. Pięć osób poszkodowanych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych Do groźnego wypadku doszło w środę rano (24 lipca) na drodze krajowej nr 22 w powiecie malborskim. Początkowo była mowa o trzech osobach poszkodowanych. Ostatecznie do szpitali zostało przewiezionych pięcioro rannych, w tym dziecko. 📢 Budynek przy ul. Żeromskiego 43 w Malborku bardziej zachwyca przechodniów niż inwestorów. Jaki miasto ma plan na stare budynki? Choć zabytkowy dom wielorodzinny przy ul. Żeromskiego 43 w Malborku może zachwycać, to kolejki chętnych do jego zakupu nie było. Czy stan budynku zmusi władze miasta do innego działania niż czekanie na inwestora? To nie jedyna nieruchomość z końca XIX wieku, którą magistrat chciałby sprzedać.

📢 W kamienicy w Malborku nagle odcięci od gazu. Zarządca wyjaśnia, że bezpieczeństwo jest najważniejsze Mieszkańcy jednej z kamienic przy ul. Kraszewskiego w Malborku nagle zostali pozbawieni dostępu do gazu. Od kilku dni muszą sobie jakoś radzić. Zarządca wyjaśnia, że decydujące były względy bezpieczeństwa.

📢 Chleb jak za czasów Jagiellonów na Oblężeniu Malborka. Konsul honorowy Litwy przekazał go uczestnikom inscenizacji Ciekawostką podczas Oblężenia Malborka 2024 był chleb. Ale nie chodzi o pajdę ze smalcem, tylko bochenki wypieczone według średniowiecznej litewskiej receptury. Uczestnikom imprezy podarował je konsul honorowy Litwy w Polsce.

