Przegląd prasy 1.03.2022 Malbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu poinformował, że Rosja zaangażowała w inwazję już ok. 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy. – Postępy wojsk zostały spowolnione – dodał. Ponadto przekazał, że mimo rozkazu Putina „nie zaobserwowano znaczących ruchów sił jądrowych”.

Ubezpieczenie zdrowotne, praca i opieka nad dziećmi to kolejne powody do zmartwień dla uchodźców, którzy opuszczają Ukrainę objętą wojną i osiedlą się w Polsce. Sprawdzamy, na co mogą liczyć ci, którzy przybędą do naszego powiatu. Czy na tym etapie tu, na miejscu, jesteśmy skupieni głównie na pomocy materialnej?