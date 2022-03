Przegląd prasy 14.03.2022 Malbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Prasówka Malbork 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wojna tocząca się tuż za naszą granicą, którą rozpętała Rosja i długa lista uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi, poruszają wrażliwe serca w Malborku. Każdy robi to, co potrafi najlepiej. Jak Karolina Wiejak z Malborka. Gotuje posiłki z zebranych produktów dla tych, którym udało się uciec przed bombami. W niedzielę "zarządziła" polsko-ukraińskie lepienie pierogów na plebanii na Piaskach. To nie jedyna inicjatywa pomocowa branży gastronomicznej.