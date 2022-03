Przegląd prasy 2.03.2022 Malbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Mieszkańcy Malborka we wtorkowe popołudnie (1 marca) spotkali się, by pokazać, że pamiętają o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Czyli o żołnierzach wyklętych, którzy po II wojnie światowej nie chcieli pogodzić się z sowieckim panowaniem w Polsce. Podczas obchodów nie mogło zabraknąć nawiązania do innej wojny - tej, która toczy się na Ukrainie po napaści Rosji na ten kraj.