Przegląd prasy 8.03.2022 Malbork. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Jak się dowiedzieliśmy, pojawiły się dwie propozycje nazwy dla terenu za Szpitalem Jerozolimskim w Malborku. To dawny cmentarz, na którym trwają obecnie prace w ramach programu rewitalizacji Śródmieścia. Mają doprowadzić do tego, by ten nieco zdziczały park zamienił się w miejsce przyjazne mieszkańcom.