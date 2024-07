Przegląd tygodnia z 28.07.2024 w Malborku. Najważniejsze wydarzenia od 21.07 do 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczęły się w piątek (26 lipca), a już dzień później do rywalizacji przystąpił sportowiec, któremu z szybciej bijącym sercem mogli kibicować mieszkańcy powiatu malborskiego. Dla Mateusza Biskupa, wioślarza pochodzącego z Lisewa Malb., o którym mowa, jest to już trzeci start na tej najważniejszej imprezie dla każdego zawodnika.

Dawni juniorzy sekcji piłkarskiej Nogatu Malbork znów spotkali się, by pobiegać za futbolówką. W piątkowy wieczór (27 lipca) mogli sobie przypomnieć, jak to było około 35 lat temu.

Pewnie pasażerowie korzystający z komunikacji zbiorowej w Malborku nie zastanawiają się, w jak trudnej sytuacji finansowej znalazł się publiczny przewoźnik. Brak biletów, z których cieszą się mieszkańcy, oznacza dla MZK ograniczone wpływy, które nie są w oczekiwanej wysokości pokrywane z kasy miasta. Do końca roku na funkcjonowanie brakuje ok. 4 mln zł.

Współcześnie emocje rozpala 10 kolejowych „szprych”. Jedną z nich można byłoby pomknąć z Pomorza do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wciąż nie wiadomo, czy zostanie tylko nakreśloną na mapie kreską. Tymczasem w połowie XIX wieku w rok powstał 160-kilometrowy odcinek z Bydgoszczy do Gdańska, będący częścią Pruskiej Kolei Wschodniej. W Malborku przypomniano historię inwestycji, z której podróżni korzystają do dzisiaj.