Rada Powiatu Malborskiego jako jedyna wśród powiatów na Pomorzu od 20 miesięcy obraduje tylko zdalnie. Dlaczego? Przewodniczący odpowiada Anna Szade

Podczas sesji w trybie online tylko Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego, siedzi w sali obrad Starostwo Powiatowe w Malborku

Malborscy radni powiatowi jako jedyni na Pomorzu obradują wyłącznie w trybie zdalnym od września 2020 r. To wówczas sesja Rady Powiatu odbyła się w starostwie. Posiedzenie zwołane na poniedziałek (13 czerwca 2022 r.) również odbędzie się online. Przewodniczący Krzysztof Osijewski uważa, że nie ma w tym nic dziwnego, bo taką możliwość daje stan zagrożenia epidemicznego. Ale to może utrudniać mieszkańcom dostęp do informacji.