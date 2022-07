Ranking "Wspólnoty" 2022. Plany zagospodarowania w miastach i gminach. Jak wypadają nasze jednostki samorządu w tym zestawieniu?

„Wspólnota”, pismo przeznaczone dla wszystkich osób związanych z samorządem lokalnym, opublikowała nowe zestawienie. Tym razem nie chodzi o finanse, ale „Planowanie przestrzenne. Ranking pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania”.

Dokumentom planistycznym w samorządach przyjrzeli się dla „Wspólnoty” Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu i Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z prawem przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie jest obowiązkowe dla terenu całego miasta czy gminy. Jak podnoszą autorzy raportu, taka powszechność pokrycia planami nie jest celowa. Nie można zapominać, że tak ich opracowanie, jak i ponoszenie konsekwencji przyjętych zapisów, bywa kosztowne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to jeden z podstawowych instrumentów utrzymywania czy też wprowadzania ładu przestrzennego przez władze samorządowe. W powszechnym odczuciu jest ich za mało, a tempo powstawania kolejnych – zbyt wolne. Przyczynia się to do widocznego gołym okiem chaosu przestrzennego - przyznają autorzy rankingu "Wspólnoty".