Regionalny Klub Pacjenta z poradami specjalistów i wykładami na temat zdrowia. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” zaprasza do Sztumu Radosław Konczyński

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland zaprasza na „wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-zdrowotne”, czyli Regionalny Klub Pacjenta. To kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań zdrowotnych, w trakcie których odbywają się wykłady, bezpłatne badania oraz rozmowy z ekspertami.