Ścieżki nordic walking do 34 km od Malborka. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 2 - 3 kwietnia

Trasy nordic walking z Malborka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Malborka. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Malborka.

W sobotę 2 kwietnia według prognozy pogody ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 kwietnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 6°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łowcy fok i bursztynu

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m

Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Malborka

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

