Ścieżki rowerowe do 34 km od Malborka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 września?

Rowerem w pobliżu Malborka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Malborka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m

Rowerzystom z Malborka trasę poleca Voyo1

Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 101,88 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 143 m