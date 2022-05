Seniorzy z Malborka świetnie się bawili podczas spartakiady. Malborskie Wiosenne Dni Seniora 2022

- Siedzieliśmy w swoich domach, baliśmy się tego koronawirusa. Dzięki Bogu, jakoś nas opuścił i chcielibyśmy zacząć to aktywne życie, jakie było przed pandemią. Dlatego też mogliśmy się spotkać i przeprowadzić takie zawody. Mówimy „zawody”, ale w naszych zamysłach było, żebyśmy spotkali się w miłej atmosferze - wyjaśnił prezes Oddziału Rejonowego PZERiI, zachęcając do prowadzenia aktywnego trybu życia, bo "żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu na świeżym powietrzu".

Bardzo się cieszę, bo uważam, że sport, jak ta spartakiada, to zdrowie i państwu życzę tego zdrowia. Chociaż jestem przekonany, że to zdrowie będziecie mieli bardzo długo, jak będziecie tak aktywnie spędzać czas - dodał przewodniczący Rady Miasta.

Ze zgłoszonych osób organizatorzy ułożyli 3-osobowe zespoły, które rywalizowały w takich konkurencjach, jak ringo, taniec z balonem, rzut kaloszem, rzut do tarczy, bieg z jajkiem, rzut woreczkiem do celu, bieg na nartach, bieg przez hula hoop. Dobrej zabawy i śmiechu było co niemiara, ale nic w tym dziwnego, gdy spojrzeć na zdrowy dystans, z jakim seniorzy podeszli do sprawy.

W czwartek (26 maja) Malborskie Wiosenne Dni Seniora będą kontynuowane. Po południu odbędzie się biesiada przy muzyce na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku. Wystąpią malborskie zespoły senioralne. Tutaj obowiązują wejściówki, a termin ich odbioru już minął.