Skradziono Marianka ze Skweru Miast Partnerskich Anna Szade

„Malbork to dziki kraj” napisała do nas w sobotę (25 czerwca) Czytelniczka, podsyłając informację o kolejnej kradzieży Marianka, małej miejskiej maskotki z mosiądzu. Tym razem to figurka z kompasem, która zdobiła Skwer Miast Partnerskich.