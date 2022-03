Spacer do 34 km od Malborka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Malborka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Malborka, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Malborku ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Malborku ma być 7°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Druga strona wyspy

Stopień trudności: 1

Dystans: 23,66 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podejść: 432 m

Suma zejść: 234 m

Max_c74 poleca trasę spacerowiczom z Malborka

Wycieczka piesza po ''drugiej'' stronie Wyspy Sobieszewskiej. Ta część wyspy jest odwiedzana (pieszo) znacznie rzadziej niż jej część nadmorska. Mimo to warto się tu wybrać ze względu na ciekawe miejsca i sporo ładnych widoków. Udało mi się podejrzeć bobry i foki, ale ze sporej odległości. Polecam tę trasę.

