Stare Pole. Akcja naprawy rowerów w sołectwach. Krzysztof Mikołajczyk w ten sposób dziękuje za pomoc okazaną po kradzieży

Krzysztof Mikołajczyk jest emerytowanym pracownikiem cukrowni i byłym działaczem „Solidarności”. W swoim życiu przemierzył wiele kilometrów na rowerze, przez te lata dokonywał samodzielnie wielu napraw, więc wiedzę i umiejętności ma w przysłowiowym małym palcu. Teraz dzieli się tym na emeryturze, robiąc przeglądy i naprawiając jednoślady mieszkańcom gminy Stare Pole. Obecnie zajeżdża też z narzędziami do sołectw i kilka godzin poświęca na serwisowanie rowerków i rowerów.

- Poszedłem do Gminnego Ośrodka Sportu i Kultury w Starym Polu i zaproponowałem, żebyśmy wspólnie zrobili taką akcję przeglądów i napraw w poszczególnych sołectwach. Na co dzień naprawiam rowery u siebie, w Starym Polu, nie każdy z wiosek może dojechać, małe dzieci przecież nie dotrą. Pomyślałem więc, że warto objechać gminę. W GOKiS życzliwie spojrzeli na mój pomysł. Z mojej strony jest to też forma podziękowania za pomoc, jaką otrzymałem w ostatnich miesiącach – mówi Krzysztof Mikołajczyk.