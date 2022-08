Stare Pole. Jesienne Targi Ogrodnicze już 10 i 11 września. Razem z nimi Święto Mleka i Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej

Tą imprezą kończy się sezon wystawienniczy w PODR w Starym Polu. W kwietniu odbyły się Wiosenne Targi Ogrodnicze, w czerwcu Żuławskie Targi Rolne połączone z czempionatem konia sztumskiego, a teraz czas na Jesienne Targi Ogrodnicze. Czasem zdarza się słyszeć w tłumie, że „ciągle to samo”, ale taki jest rytm życia tych wydarzeń. Organizatorzy „prochu nie będą wymyślać”, bo i nie muszą. Największą zaletą jest to, że w jednym miejscu można zapoznać się z ofertą wielu firm działających w branży ogrodniczej, wybrać to, co nas interesuje, porównać ceny.