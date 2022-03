Stare Pole. Konkurs na kartkę wielkanocną dla dzieci i młodzieży. Najpiękniejsze prace GOKiS roześle z życzeniami do swoich partnerów

Konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu. Z jednej strony to okazja do podtrzymywania tradycji wysyłania życzeń do bliskich, a więc i kultywowanie tradycji wielkanocnych, a z drugiej – do prezentacji talentów i popularyzacji dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Zgodnie z regulaminem, swoich sił mogą spróbować najmłodsi mieszkańcy gminy Stare Pole. Przewidziane są następujące kategorie wiekowe:

dzieci w wieku przedszkolnym,

uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej,

uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,

uczniowie szkół ponadpodstawowych (mieszkańcy gminy Stare Pole).

Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Może to być rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika. Ale organizatorzy zaznaczają, że kartka powinna być płaska, bez wystających elementów. Nie powinna też zawierać gotowych dekoracji ozdobnych, a nawet wypisanych życzeń.

A to dlatego, że najpiękniejsze prace zostaną przed Wielkanocą rozesłane do instytucji, urzędów, firm czy osób, z którymi GOKiS współpracuje.