Stare Pole. Krwiodawcy będą mogli przekazać bezcenny lek. Wkrótce przyjedzie ambulans z RCKiK

Akcja zbiórki w Starym Polu odbędzie się 8 sierpnia. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkuje w godz. 9-13 przed Urzędem Gminy.

- Zachęcamy Was do oddania krwi, która przyczyni się do uratowania życia osób potrzebujących. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym ten bezcenny lek jest na wagę złota. W ostatnim czasie media informują nas o bardzo złej sytuacji stanów magazynowych grup krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa. Pokażmy, że w Starym Polu jest siła! - zachęca UG Stare Pole.

Aktualne zasoby krwi w RCKiK w Gdańsku (stan na 27.07.2022 r.):