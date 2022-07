Stare Pole. Odbył się Dzień Pola Cukrowni Malbork już pod egidą Krajowej Grupy Spożywczej

Święto odbyło się w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Wiesława, Stanisława i Waldemara Szpurów oraz zięcia Dariusza Kostrzewskiego. Wiesław Szpura jest także prezesem Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku, więc występował w podwójnej roli – jako współgospodarz spotkania oraz związkowiec. Nie zabrakło też prezesa drugiego związku działającego na naszym terenie, czyli Henryka Żaka z ZPBC w Nowym Stawie.

Dzień Pola to przede wszystkim być okazja do spotkania dla rolników współpracujących z jedyną cukrownią na Pomorzu, a jest ich ponad 800. To również podsumowanie dotychczasowej pracy i związane z nią nagrody. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienie "Wzorowy Plantator 2022", które w tym roku otrzymał Grzegorz Konefał.