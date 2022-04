Stare Pole. Tydzień Dobrych Relacji w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema która jest "odpowiedzialna cyfrowo"

Do bezpłatnego projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa i tak też uczyniła SP w Starym Polu. Od 25 do 29 kwietnia uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w Tygodniu Dobrych Relacji, który okazał się czasem wypełnionym pozytywnymi emocjami i wrażeniami. Tydzień zaczął się akcją "Sprzątania Świata" i wyjściem na lody. Potem było słuchanie muzyki polskiej i ukraińskiej (w podstawówce w Starym Polu uczą się dzieci uchodźców) i tańczenie belgijki. Największą popularnością cieszył się czwartkowy Dzień Przebierańca, kiedy to uczniowie przyszli do szkoły w piżamach, kolorowych dresach lub przebrani za wybraną postać. Piątek był dniem skarpeto-kapci.