Stare Pole. Wiosenne Targi Ogrodnicze odbędą się w drugiej połowie kwietnia. Pierwsi wystawcy już się zgłaszają

Oczywiście, dotyczy to wielu imprez PODR, które były odwoływane z uwagi na niebezpieczeństwo transmisji wirusa w tłumie. A jak wiadomo, targi cieszą się dużym zainteresowaniem. W Starym Polu zawsze przez tereny ośrodka przewijają się tłumy mieszkańców nie tylko wschodniej części województwa pomorskiego, ale i warmińsko-mazurskiego, bo blisko tutaj z Elbląga.

Oferta jest dużo szersza, bo to m.in. odnawialne źródła energii, systemy grzewcze, motoryzacja, budownictwo, doradztwo rolnicze, a także wystawy rzemiosła artystycznego, wystawa gołębi, drobiu ozdobnego i królików, duży blok handlowy.

Pierwsi wystawcy już zgłaszają się do PODR w Starym Polu. Po długiej przerwie trudno przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie. Zwykle zjawiało się około 300 podmiotów. Ci wystawcy, którzy przyjeżdżają z odległych miejscowości, zwykle zatrzymywali się w hotelu należącym do PODR. Tym razem będą musieli poszukać miejsc noclegowych poza Starym Polem (np. w pobliskim Malborku), ponieważ tutaj schronienie znalazło ok. 80 uchodźców z Ukrainy, głównie matki z dziećmi uciekające przed wojną.

Zainteresowani wystawieniem stoiska na targach mogą kontaktować się z oddziałem PODR w Starym Polu.