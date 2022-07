Stare Pole. Zerwane linie energetyczne i dachy, powalone drzewa. Skutki piątkowej nawałnicy

Dopiero co, w czwartek (30 czerwca), burza z ulewą dała się we znaki w naszym powiecie, ale głównie w Malborku. Piątek (1 lipca) przyniósł kolejne załamanie pogody. Tym razem, jak słyszymy w Komendzie Powiatowej PSP, nawałnica dotknęła głównie gminę Stare Pole. Jest mnóstwo zgłoszeń. Z informacji od mieszkańców wynika, że mogła to być nawet trąba powietrzna. Więcej informacji podamy w kolejnych godzinach.

Strażacy informują, że są zerwane dachy, linie energetyczne, mnóstwo powalonych drzew. Wiatrołomy leżą też na drodze krajowej nr 22, dlatego też Punkt Informacji Drogowej GDDKiA w Gdańsku podał, że na trasie w Starym Polu ruch odbywa się wahadłowo. To stan na godz. 13.

Z danych udostępnionych przez Energę Operator wynika, że w okolicy Starego Pola nie ma prądu.