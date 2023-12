The WHOOP Group wystąpi w szkole muzycznej w Malborku. Ten kwartet saksofonowy robi furorę w kraju i za granicą

Wystąpi kwartet saksofonowy podziwiany w kraju i za granicą

O The WHOOP Group mówi się, że to najbardziej rozpoznawalny polski kwartet saksofonowy złożony z najwybitniejszych saksofonistów młodego pokolenia. Tworzą go:

Jakub Muras – saksofon sopranowy,

– saksofon sopranowy, Mateusz Dobosz – saksofon altowy,

– saksofon altowy, Krzysztof Koszowski – saksofon tenorowy,

– saksofon tenorowy, Szymon Zawodny – saksofon barytonowy.

Każdy z nich indywidualnie jest laureatem licznych prestiżowych nagród na konkursach solowych i kameralnych, a jako zespół zajęli pierwsze miejsca w międzynarodowych konkursach m.in. w Paryżu, Bydgoszczy czy Warszawie. Koncertują w kraju oraz za granicą, często występując w towarzystwie orkiestr symfonicznych i big bandów.

ZOBACZ TEŻ: Nauczyciele szkoły muzycznej w Malborku wystąpili dla uczniów

Specjalizują się w muzyce klasycznej, którą wykonują w autorskich aranżacjach, lecz doskonale odnajdują się także w innych gatunkach – muzyce rozrywkowej, filmowej czy jazzie. Tworzą też własne kompozycje. Program koncertu w Malborku przedstawia się tak: