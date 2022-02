Tobiasz Szyszko ma ciężką wadę serca. Ma szansę na operację w Bostonie, ale potrzeba na to wielkich pieniędzy. Rodzina liczy na cud

Potwornie się boję, bo potrzebujemy tysięcy albo milionów ludzi o dobrych sercach, które uratują to jedno… Tylko dzięki wam będę mogła zawalczyć o życie, które mu podarowałam. Każda wizyta u kardiologa to rosnący strach. Każdy nocny alarm czujnika oddechu uświadamia nam, że jest źle, a choroba wciąż wyprzedza nas co najmniej o kilka kroków. Nie mogę bezczynnie czekać na śmierć. Chcę trzymać Tobiasza po stronie życia tak długo jak będzie to możliwe – zwraca się za naszym pośrednictwem do wszystkich mama chłopczyka.