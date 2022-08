TOP 10 atrakcji i ciekawych miejsc w Malborku i okolicy. Te miejsca musisz odwiedzić! red.

Oto niezwykłe atrakcje powiatu malborskiego! Wśród mieszkańców naszego powiatu jest tak wielu miłośników regionu, którzy przymierzyli go wszerz i wzdłuż, przekopali informacje na jego temat w źródłach, o jakich wielu się nie śniło, i to oni mogą stanowić i stanowią wielką skarbnicę wiedzy. Pokusiliśmy się jednak o formę zabawy: jeśli nie zamek, to co? I proponujemy subiektywny ranking 10 ciekawych miejsc, bardziej lub mniej znanych. Ale... zamku, choć nie wprost, też tam nie brakuje.