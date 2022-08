TOP 7 atrakcji według TripAdvisor w Malborku o okolicach. Sprawdź, co turyści polecają tu na wakacje 2022

Kiedyś wystarczała poczta pantoflowa, a później… wymyślono internet. TripAdvisor to największa na świecie platforma turystyczna, która, jak twierdzą jej twórcy, co miesiąc pomaga 463 milionom osób w jak najlepszym wykorzystaniu każdej podróży.

Co użytkownicy z całego świata mogą przeczytać o Malborku i okolicach wśród 859 milionów recenzji i opinii dotyczących 8,6 miliona obiektów zakwaterowania, restauracji, atrakcji, linii lotniczych i rejsów na całym świecie? Sprawdzamy, co polecają podczas planowania pobytu sami turyści.

Numer jeden wśród malborskich atrakcji pewnie nie jest zaskoczeniem, bo to Muzeum Zamkowe. Obiektu nie trzeba właściwie reklamować, ma swoją niekwestionowaną renomę . Nie można jednak nie wspomnieć, że to atrakcja oznaczona na platformie wyróżnieniem Travelers’ Choice 2022. To jak znak wysokiej jakości jakości świadczonych usług, ale i popularności wśród turystów i wczasowiczów.