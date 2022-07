TOP 7 domów w cenie mieszkań w Malborku i okolicach. Zyskuje się ogródek, a w nim relaks i własne zbiory. Dla rodzin jak znalazł

Kto nie marzył o domku, bez sąsiadów za ścianą, gdzie można poczuć się zupełnie niezależnie? A jeśli do tego dodać jeszcze mały ogródek, można poczuć pełnię szczęścia. Zyskuje się przestrzeń do wypoczynku, albo z małym sadem pełnym owoców, z kwiatami, które pachną pod oknem.

Takie właśnie są najtańsze domy wystawione na sprzedaż w serwisie Otodom.pl. Kosztują właściwie tyle samo co większe mieszkanie w Malborku. Do wyboru, albo dzielnice miasta, albo najbliższe okolice, skąd samochodem jedzie się zaledwie kilka minut.