Trasy rowerowe do 34 km od Malborka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Wycieczki rowerowe w okolicy Malborka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Malborka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,29 km

Czas trwania wyprawy: 118 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 1 142 m

Suma zjazdów: 1 085 m

JJ_Active poleca trasę rowerzystom z Malborka

Szlak pieszy „Nadwiślański” - kolor niebieski

Szlak ten ma długość 76 kilometrów wyznaczony został we wschodniej części województwa pomorskiego. Łączy miejsca bogate w zabytki, historię i niepowtarzalne krajobrazy.

Przebieg szlaku: Sztum – Zajezierze - Leśniczówka Wydry – Sztumskie Pole – Leśnictwo Wilki – Biała Góra – Piekło – Mątowy Wielkie – Lisewo – Palczewo – Drewnica – Mikoszewo.

Nawiguj