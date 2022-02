Trasy spacerowe do 34 km od Malborka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 5 - 6 marca?

Trasy spacerowe z Malborka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Malborka, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Malborku ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w Malborku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wyspy Sobieszewskiej

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,05 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 671 m

Suma zejść: 673 m

Spacerowiczom z Malborka trasę poleca GR3miasto

Powyższa trasa pokazuje naszą wędrówkę pieszym Szlakiem Wyspy Sobieszewskiej. Szlak rozpoczyna się przy promie samochodowym w Świbnie, a kończy w Górkach Wschodnich przy Tawernie Rybackiej i liczy raptem 14 km. Szlak przemierza bursztynową wyspę głównie obszarami leśnymi, a najwyższym jego wzniesieniem jest Góra Orla, której szczyt wznosi się na 32 m n.p.m. W końcówce trasa wyłania się z wiecznie zielonego lasu iglastego i przechodzi przez główną miejscowość wyspy - Sobieszewo. Znajduje się tu Izba Pamięci Wincentego Pola oraz ciekawe stele, czyli mennonickie pomniki nagrobne, które zobaczyć można przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej (naprzeciwko mostu pontonowego)