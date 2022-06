Trwa nabór do szkół średnich w powiecie

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Do 20 czerwca absolwenci ósmych klas mogli składać wnioski do wymarzonej klasy. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w powiecie malborskim po tym pierwszym etapie.

- W tym roku nabór wygląda bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich lat, gdy mieliśmy od 700 do maksymalnie 850 chętnych. Obecnie jest 1137 wniosków – mówi Waldemar Lamkowski, wicestarosta malborski, który zajmuje się oświatą w powiecie.