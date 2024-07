Trwa XXI Grand Prix Malborka w Piłce Siatkowej Plażowej. Rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem

W tegorocznej edycjach w meczach na dwóch boiskach do siatkówki plażowej nad Nogatem biorą udział starzy bywalcy, ale jest sporo nowych par, w tym i młodzież, co cieszy organizatorów. Turnieje odbywają się we wtorki o godz. 17. Kolejne rundy Grand Prix będą miały miejsce 6, 13 i 20 sierpnia. Zapisy prowadzone są tuż przed turniejem. W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy proszą, by zgłaszać się najpóźniej na kwadrans przed rozpoczęciem meczów.

Klasyfikacja końcowa drugiego turnieju: