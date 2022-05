"Twierdza Malbork" z Grupą Malbork. Już 14 maja wycieczka biegowa szlakiem pruskich fortyfikacji

"Twierdza Malbork" to przygoda, której uczestnicy pokonują szlaki fortyfikacji obronnych z czasów I i II wojny światowej usytuowanych w mieście i okolicy, znanych jako Festung Marienburg. Klub Biegacza organizuje tę imprezę od 2015 roku.

- Konwersacyjne tempo, bez ścigania. Pozwiedzamy okolicę, połazimy trochę po schronach i fortach Twierdzy, przekroczymy dwukrotnie Nogat, dotrzemy do granicy lotniska, wdrapiemy się na punkt widokowy, z którego przy dobrej pogodzie widać Tczew i piękną panoramę rzeki i Żuław. To wyzwanie, a przede wszystkim dobra zabawa dla każdego. Trasę można pokonać biegowo albo na rowerze – informuje Maciej Frankiewicz, prezes Grupy Malbork.

Chętni do udziału w „Twierdzy Malbork” powinni zjawić się 14 maja ok. godz. 10 w Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Parkowej, zbiórka obok sceny na parkingu. Powrót w to samo miejsce i ognisko lub grill integracyjny dla wszystkich uczestników.