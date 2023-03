Tygodniowy przegląd prasy 26.03.2023: Malbork, 19.03-25.03.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Malborka

Grom Nowy Staw nie odniósł trzeciego zwycięstwa w rundzie wiosennej IV ligi pomorskiego. W sobotę (25 marca) na własnym boisku nie udało się nawet zremisować z AS Kolbudy. Wygrała natomiast Pomezania Malbork, która podejmowała Powiśle Dzierzgoń. W V lidze skrajnie różne nastroje po swoich meczach mają piłkarze Delty Miłoradz i Błękitnych Stare Pole.

Polskie MiG-29 i F-16, holenderskie F-35 i francuskie Rafale razem, a do tego polskie samoloty transportowe CASA-295 – taki widok mogli zobaczyć nad swoimi głowami m.in. mieszkańcy Malborka i okolic. Piloci wzięli udział w ćwiczeniach lotnictwa NATO, a jednocześnie także w widowiskowej sesji air-to-air, czyli w powietrzu.

Ósmoklasiści już niedługo będą wybierać szkołę ponadpodstawową. Dziewczęta i chłopcy z naszego regionu grające w piłkę nożną mogą skorzystać z zaproszenia do Zespołu Szkół Technicznych w Malborku, gdzie funkcjonują klasy piłkarskie.

Fundacja Humanitarna Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej z Nowego Stawu od 30 lat pomaga niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu malborskiego. Jubileuszowe spotkanie w Galerii Żuławskiej było okazją do wspomnień i podziękowań.

Myśliwce MiG-29 przez najbliższe lata jeszcze będą służyły w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Natomiast nie będzie ona „domem” dla FA-50 kupionych przez Polskę w Korei Południowej. Jak wyjaśnił nam dowódca Sił Powietrznych, wszystkie te myśliwce trafią do bazy w Mińsku Mazowieckim, gdzie sformowane zostaną dwie eskadry w miejsce jednej, której piloci do tej pory latali samolotami MiG-29. A co z Malborkiem?

Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.