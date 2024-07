Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku zaprasza słuchaczy. Zapisy na kolejny rok rozpoczną się po wakacjach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku zaprasza chętnych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku powoli przygotowuje się do kolejnego roku działalności. To bogactwo zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, artystycznych, kulturalnych oraz turystycznych, ale spotkań towarzyskich dla osób w wieku 55+, niezależnie od miejsca zamieszkania, bo to oferta nie tylko dla malborczyków.

Można więc nie tylko rozwijać swoje pasje, ale także zdobyć wiedzę a przede wszystkim - nie siedzieć samotnie w domu. U3W to m.in.: