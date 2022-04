V liga. Pomezania Malbork pokonała Powiśle Dzierzgoń w meczu na szczycie. Zasłużone zwycięstwo po mądrej grze

Już w 2 minucie malborczycy objęli prowadzenie po akcji prawym skrzydłem, którą wykończył Tomasz Grabowski. Wpadł w pole karne i z narożnika uderzył płasko po długim rogu, piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Potem gospodarze starali się odrzucać Powiśle od swojej bramki, robili to bardzo skutecznie, a na dodatek w 10 minucie podwyższyli wynik. Po dośrodkowaniu Sławomira Ziemaka z rzutu wolnego, wykonywanego z prawej strony spod linii bocznej, drugiego gola dla Pomezanii głową z kilku metrów strzelił Piotr Marszałek .

Przed przerwą goście nie potrafili zagrozić Pomezanii, a miejscowi stworzyli sobie jeszcze kilka, ale już nie tak dobrych okazji bramkowych. Druga połowa nie zachwyciła, jednak dla kibiców malborskiej drużyny najważniejsze było to, że na niespełna 20 minut przed końcem gospodarze ustalili wynik. Kacper Rapińczuk ze środkowej strefy boiska wypuścił w pole karne Piotra Sobieraja, który dograł piłkę Konradowi Nędzy, by ten z kilku metrów mógł ją wpakować do siatki.