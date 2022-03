V liga. Pomezania Malbork rozgromiła Victorię Kaliska i powiększyła przewagę nad Powiślem Dzierzgoń

W meczu w Malborku od początku widać było, że gospodarze bardzo chcą zdobyć pierwszy komplet punktów w rundzie wiosennej, zwłaszcza że po inauguracyjnej kolejce i wyjazdowym remisie 1:1 z Radunią Stężyca przewaga nad drugim Powiślem Dzierzgoń zmalała do 6 punktów.

Tę presję dało się wyczuć po niewykorzystanych okazjach strzeleckich, ale – z całym szacunkiem do rywala Pomezanii – można było się spodziewać, że goście „pękną” po pierwszej bramce. I tak dokładnie się stało. Przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji, praktycznie nie schodzili z połowy Victorii. Do przerwy malborczycy strzelili trzy gole – wszystkie po uderzeniach z najbliższej odległości. Akcje zamykali i będąc w obrębie pola bramkowego dostawiali stopę, by skutecznie skierować piłkę do siatki: Adrian Włoch, Piotr Sobieraj i w doliczonym czasie Robert Wesołowski.

Przy drugiej i trzeciej bramce asysty zanotował Tomasz Grabowski, dorzucając piłkę z prawego skrzydła. Napastnik sprowadzony w przerwie zimowej do Pomezanii chciałby jednak strzelać jak najwięcej goli. Po meczu z rezerwami Raduni i pierwszej połowie spotkania z Victorią miał zero na liczniku, ale po przerwie to już się zmieniło. Właśnie Grabowski w 58 minucie podwyższył wynik na 4:0 uderzeniem po długim rogu w sytuacji sam na sam (akcję rozprowadził Wesołowski, a ostatnie podanie posłał Mateusz Rabenda).