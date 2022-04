W maju Malborskie Wiosenne Dni Seniora. W programie spartakiada i biesiada. Obowiązują zgłoszenia i wejściówki

Pierwszego dnia (25 maja) zaplanowana została Spartakiada dla Seniorów. Mogą w niej wziąć udział osoby, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Malborka, bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Osoby, które się zgłoszą, utworzą 3-osobowe drużyny. W programie będą następujące konkurencje: ringo, taniec z balonem, rzut kaloszem, rzut do tarczy, bieg z jajkiem, rzut piłeczką lub woreczkiem do celu, przeciąganie liny, bieg na nartach, bieg przez hula hoop.

Do spartakiady obowiązują wcześniejsze zapisy drużyn. Należy się zgłosić do 13 maja 2022 r. w siedzibie PZERiI w budynku Starostwa Powiatowego, pl. Słowiański 17, wtorki i piątki w godzinach 9-12.