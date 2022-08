W powiecie malborskim żniwa 2022 w pełni. Zobacz, jak pracują rolnicy z gminy Nowy Staw [ZDJĘCIA]

Prognozy, którymi przy okazji rozpoczęcia żniw dzieliło się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , wskazują, że zbiory zbóż w 2022 roku w Polsce powinny wynieść ok. 30 mln ton.

W powiecie malborskim rolnicy mają do wyboru zarówno prywatny skup, jak i magazyny państwowej spółki Elewarr, należącej do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Elewator w Malborku jest największym magazynem w całej spółce i jednym z największych w Polsce, bo może pomieścić 90 tys. ton zboża. Praca trwa tutaj na pełnych obrotach. Zgodnie z zapowiedziami, zostały wprowadzone elastyczne godziny otwarcia magazynu przy ul. Dalekiej. W ostatnich dniach zostały wydłużone do godz. 22. Elewator jest czynny w weekendy, a zboże będzie można też dostarczyć 15 sierpnia, dzień wolny od pracy, w godz. 7-15.

Elewarr Malbork zapowiadał też przed żniwami, że rolnicy nie będą musieli nawet przyjeżdżać do Malborka.