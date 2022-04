W sobotę zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu w Malborku

Wiosną często pozbywamy się z domów wielu zbędnych rzeczy, albo wymieniamy na nowe meble czy wykładziny. To tradycyjnie czas generalnych porządków, które dotyczą także piwnic i strychów. Zalegające tam „przydasie” często nie mieszczą się w pojemnikach, które są regularnie opróżniane. W takiej sytuacji trzeba organizować transport, by dowieźć we własnym zakresie meble, telewizory, komputery, stare radia czy połamane krzesła do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieści się przy ul. Gen. de Gaulle’a 70, w bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o.

Warto zapamiętać, jak czynny jest PSZOK:

od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17

w soboty od godz. 9 do 12.

Dwa razy do roku, wiosną i jesienią, malborczycy mogą skorzystać z „wystawek”, które Urząd Miasta zleca spółce komunalnej. Dzięki temu zupełnie za darmo i legalnie można pozbyć się wielu problemów i wystawić wszystkie odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci.

Najbliższa okazja już niedługo, bo w sobotę (9 kwietnia). Trzeba się sprężać, bo śmieciarki ZGKiM będą jeździły już od godz. 6, więc właściwie wszystko, czego ktoś chce się pozbyć, musi znaleźć się przed domem jeszcze przed świtem.

Jak podpowiada magistrat, w przypadku domów jednorodzinnych zbędne rzeczy trzeba wystawić przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. Natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych muszą wynieść wszystko w okolice istniejących śmietników.